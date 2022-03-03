العقوبات الأوروبية تطال يخوت أثرياء روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا

قالت السلطات الفرنسية ومجلة فوربس، إن فرنسا وألمانيا صادرتا يختين ضخمين مملوكين لأثرياء روس، الأمر الذي أدى إلى تضرر فاحشي الثراء في روسيا بموجب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

5 يخوت في جزر المالديف

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ما لا يقل عن خمسة يخوت عملاقة أخرى مملوكة لمليارديرات روس ترسو أو تبحر في جزر المالديف، الواقعة في المحيط الهندي، ووصلت اليخوت إلى جزر المالديف، بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا.

استهداف أثرياء روس جمعوا ثروتهم في عهد بوتين

وقالت واشنطن والاتحاد الأوروبي وآخرون إنهم سيستهدفون الذين جمعوا ثروات ونفوذًا سياسيًا في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير يوم الخميس بعد أن ضبطت جمارك بلاده السفينة «أموري فيرو» (الحب الحقيقي) التي يبلغ ارتفاعها 88 مترًا إن هذا «بفضل ضباط الجمارك الفرنسيين الذين يطبقون عقوبات الاتحاد الأوروبي على المقربين من الحكومة الروسية».

وقال «لومير»، إن اليخت كان على وشك الفرار، بينما قالت وزارة المالية إنه جرى حجزها في ميناء لا سيوتات بالريفييرا الفرنسية، وهي مملوكة لشركة أكبر مساهم فيها هو رئيس روسنفت إيغور سيتشين وهو حليف وثيق لبوتين.

وذكرت مجلة فوربس الألمانية أن يختًا فاخرًا بحوالي 600 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف، جرى ضبطه في ميناء هامبورغ الشمالي، وفي علامة أخرى على شعور الأوليغارشية الروسية -وهو مصطلح يُستخدم للإشارة للمقربين لبوتين- بضرر العقوبات، قال الملياردير رومان أبراموفيتش يوم أمس الأربعاء إنه سيبيع نادي تشيلسي لكرة القدم، ووعد بالتبرع بأموال من الصفقة لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

يخوت روسية عملاقة ترسو في المالديف

في غضون ذلك، يبدو أن ما لا يقل عن 5 يخوت عملاقة يملكها مليارديرات روس قد وجدت ملاذًا مؤقتًا في جزر المالديف، وهي وجهة فاخرة لقضاء العطلات، وبحسب قاعدة بيانات الشحن البحري مارين ترافيك، فإن اليخت العملاق كليو، المملوك لأوليج ديريباسكا، مؤسس شركة روسال العملاقة للألمنيوم الذي عوقبت الولايات المتحدة عليه في عام 2018، رسو قبالة العاصمة مالي يوم الأربعاء.

ووصلت السفينة تايتان المملوكة لألكسندر أبراموف، الشريك المؤسس لشركة إنتاج الصلب الروسية إيفراز، يوم الاثنين الماضي، وأظهرت البيانات أنه شوهدت ثلاثة يخوت أخرى مملوكة لحكم القلة الروس تبحر في مياه جزر المالديف يوم الأربعاء، وكان من بينها النيرفانا التي يبلغ ارتفاعها 88 مترًا ويملكها فلاديمير بوتانين أغنى رجل في روسيا.