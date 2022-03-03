اتفاق روسي أوكراني على عقد جولة ثالثة من المحادثات ووقف محتمل لإطلاق النار
مفاوض أوكراني: وقف محتمل لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء
كتب:
سحر المكاوى
07:49 م | الخميس 03 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
قال مفاوض أوكراني إن موسكو وكييف، اتفقتا على عقد جولة ثالثة من المحادثات قريبا، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.
وأضاف المفاوض الأوكراني: «لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها من المحادثات مع روسيا».
وقف محتمل لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء
أوضح المفاوض الأوكراني أن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، منوها بأن الاتفاق شمل وقفا محتملا لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.