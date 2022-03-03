مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: وصلنا لمرحلة قاتمة في حرب أوكرانيا

قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، منذ قليل، وصلنا اليوم إلى مرحلة قاتمة في حرب بوتين المختارة ضد أوكرانيا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت غرينفيلد، تقف الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد مع حلفائها وشركائها، لمساعدة الأوكرانيين في أوقات الحاجة.

زيلينسكي: إذا سقطت أوكرانيا فسوف تستهدف روسيا دول البلطيق

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إذا سقطت أوكرانيا فسوف تستهدف روسيا دول البلطيق وأوروبا.

غالبية القصف الصاروخي الروسي يجرى من داخل أوكرانيا

فيما قال مسؤول أمريكي، إن غالبية القصف الصاروخي الروسي يجرى من داخل أوكرانيا، مع اللجوء لأنظمة صاروخية متحركة.