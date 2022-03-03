مسؤول أمريكي: القوات الروسية أطلقت 840 صاروخا على أوكرانيا

أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الروسية أطلقت 840 صاروخًا على أوكرانيا، مضيفا: «لا نستطيع تأكيد استخدام روسيا القنابل العنقودية في أوكرانيا»، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

مدينة ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية

وأوضح أن مدينة ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، لكن يبدو أن القوات الروسية تحاول عزلها.

وأكد المسؤول الأمريكي أن القوات الروسية لا تزال على مسافة 25كم، خارج مركز العاصمة كييف، قائلا: «سنستمر في تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخبارية».

لا تواجه القوات الروسية جنوبي أوكرانيا تحديّات كبيرة

فيما قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية: «واثقون من قدرات الردع النووية الأمريكية».

وأضاف: «لا تواجه القوات الروسية جنوبي أوكرانيا تحديات كبيرة كما يحدث معها شمالي البلاد».