خالد الكمار: «درست الهندسة وأبدعت في الموسيقى التصويرية»

قال الموسيقار خالد الكمار، مؤلف موسيقي تصويرية، إنه كان شغوفًا بالموسيقى بالرغم من نشأته في عائلة أكاديمية لا تهتم كثيرًا بالأعمال الموسيقية، ولكنه هو من كان مهتما بالموسيقي ومنجذبا لها، معقبًا: «كان الموضوع بيجذبني بشكل مش قادر أفسره، ولا أعرف ليه منجذب أوي ليه كده».

الكمار: والدي كانا يستمعان لعبدالوهاب وأم كلثوم

وأضاف «الكمار»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن والديه كانا دائمي الاستماع للمطربين القدماء كالفنان الراحل محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم، لافتًا إلى أنه ودون أن يدري وجد الموسيقي سيطرت على حياته.

الكمار: أنا علمت نفسي بنفسي

وأكد: «أنا علمت نفسي بنفسي الموسيقى، وأنا شخص دحيح وبحب المذاكرة، وعلاقتي بالموسيقى كانت علاقة أكاديمية واتعلمتها من الكتب مش من الممارسة، ودائمًا بفكر في الموسيقي التصويرية اللي هعملها على كونها نوته موسيقية، مش آلة موسيقية معينه».

وأوضح أنه حصل على درجة الماجيستير في الموسيقي التصويرية بامتياز في 2016، ومن ذلك التاريخ وحتى الآن ومازال يعمل في هذا المجال، معقبًا: «أنا انتهجت طريق الموسيقي التصويرية بعد انتهاء دراسة الهندسة».

وتابع: «مكنتش متخيل خالص أن الموضوع في الآخر هيوصل أنه يجيلي أفلام أو مسلسلات، وكنت متخيل طول عمري لو عشت في شركة ضمن فريق هكون سعيد، وأول عمل فني عملت موسيقاه التصويريه كنت حاسس ‘ني مش جاهز أو مش قده، ودائما الخوف ده بيجيلي على مدار الـ30 عملًا اللي شاركت فيهم من قبل».

وأكد أنه وبعد سفره إلى إنجلترا للحصول على الماجيستير فوجئ بعشقه للموسيقى المصرية عن الموسيقى الكلاسيكية، معقبًا: «ده كان بالنسبة ليا نقطة تحول، ورجعت وأنا منغمس في الموسيقي المصرية أكثر».