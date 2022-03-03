افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بالأقصر

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الأول لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، الذي أقيم بالتعاون مع جامعة الأقصر، وجامعات سوهاج، وجنوب الوادي، وجامعة أسوان، ويعقد خلال الفترة من 3 حتى 5 مارس الجاري، بمحافظة الأقصر.

وحضر الافتتاح، الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، فضلا عن ما يزيد عن 100 طبيب من أطباء الأمراض العصبية والنفسية، وجراحي المخ والأعصاب.

المؤتمر يقام تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مناقشة كل جديد في الأمراض العصبية والنفسية

وقال الدكتور محمد عبدالله عباس رئيس المؤتمر ووكيل كلية طب الأقصر، إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة كل جديد وحديث في تشخيص الأمراض العصبية والنفسية، ويشتمل على عدد من الأبحاث العلمية الحديثة، وبحث تأثير فيروس كورونا على الجهاز العصبي، ومناقشة البروتوكولات العلمية لمعالجة الأمراض العصبية والنفسية.

ووجه الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، الشكر لمنظمي المؤتمر لدعوة جامعة الأقصر، لتكون شريكا منظما فيه، معربا عن أمله في أن يعقد المؤتمر المقبل بكلية طب الأقصر، مؤكدا أن الجامعة تفتح أبوابها للتعاون وتنظيم كل الفعاليات العلمية والطبية، التي تضيف لجامعة الأقصر وتعزز من مكانتها وسط الجامعات المصرية.

مشاركة جامعة الأقصر في عدد من المؤتمرات الطبية

أعرب الدكتور محمد محجوب، بدوره، عن سعادته بمشاركة الجامعة في تنظيم هذا المؤتمر المهم، مؤكدا أن جامعة الأقصر وليدة، لكنها نجحت في تنظيم واستضافة والمشاركة في عدد من المؤتمرات الطبية.

ووجه رئيس الجامعة، الدعوة لمنظي المؤتمر، لعقد المؤتمر المقبل بكلية طب الأقصر، التي ستنتقل الدراسة بها العام المقبل، للمبنى الجديد المشيد على أحدث الطرز، والنظم الذكية، لافتا إلى أن طب الأقصر، عقدت برتوكول تعاون مع كلية طب أسوط، ونتمنى أن يعمم على جميع كليات طب جنوب الصعيد.