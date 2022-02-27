رئيس جامعة الأقصر يشهد المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الألسن

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، انعقاد المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الألسن بالجامعة، بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمود النوبي، رئيس المؤتمر، والدكتورة ليلة يوسف والدكتور صلاح عبد المحسن، مقرري المؤتمر، وجمال السيد أمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم، وعدد من طلاب الكلية.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه الوقوف دقيقة حدادا على روح عميد الكلية الراحل الدكتور ربيع سلامة.

وتخلل المؤتمر فقرة إنشاد ديني للطالب سامي عبد ربه، وعرض فيلم تضمَّن تاريخ نشأة الكلية وأنشطتها، إلى جانب عرض فيديو تذكاري للدكتور ربيع سلامة وجهوده بالكلية، ثم استعراض مشرفي الأقسام، أنشطة وإنجازات كل قسم من الأقسام السبعة بالكلية.

وأشاد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، بجهود القائمين على الكلية للارتقاء بالخدمة التعليمية والتي تأتي استكمالًا لمسيرة الراحل الدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية، في دعم أنشطة الكلية، معلنًا إطلاق اسم الأكاديمي الراحل على قاعة المؤتمرات بالكلية تخليدًا لذكراه العطرة، وتكريما لمسيرته المهنية في إثراء العملية التعليمية.

تكريم طلاب الكلية المتميزين الذين حققوا مراكز متقدمة بالمسابقات

ونوَّه رئيس الجامعة، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى تكريم طلاب الكلية من المتميزين الذين حققوا مراكز متقدمة بمختلف المسابقات التي شاركوا فيها، بالتزامن مع احتفال الجامعة بعيد العلم، والمقرر خلاله تكريم المساهمين بنشر أبحاث وكتب علمية، مشيدًا باجتهاد طلاب الكلية وسعيهم الملحوظ في تحسين مستواهم اللغوي، فضلًا عن مشاركاتهم الفعالة بكل الأنشطة داخل الجامعة وبنطاق المحافظة وخارجها.

كما أشاد الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، بنجاح الكلية في تنظيم أول مؤتمر لها، مؤكدًا أن كلية الألسن إحدى الكليات المتميزة بالجامعة وتحظى باهتمام ودعم كبير من جانب رئيس الجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود النوبي رئيس المؤتمر، ووكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث، أن هدف المؤتمر هو التقاء الأفكار وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بالأبحاث ومد جسر التواصل الثقافي والعلمي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مقترحًا عقد مناقشة سيمينار كل شهر للاستفادة وتبادل الخبرات.

ووجَّه رئيس المؤتمر جزيل الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية وكل الأنشطة والمسابقات والندوات بالكلية.

فيما أشارت الدكتورة ليلى يوسف مقرر المؤتمر ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه تم افتتاح الكلية في عام 2015، بعدد 73 طالبًا وطالبة، واليوم وصل عدد طلاب الكلية نحو 571 طالبا وطالبة، مؤكدة أن هذا يدل على نجاح الكلية بأقسامها، موجِّهة الشكر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والخبراء الأجانب بالكلية.

كما استعرض الدكتور صلاح عبد المحسن مقرر المؤتمر، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنجازات قطاع خدمة المجتمع بالكلية من بينها أنشطة مركز الألسن للغات والترجمة، وتنظيم الندوات التثقيفية والدينية بالتعاون مع إدارة وعظ الأقصر، ومشاركة الطلاب في احتفال إعادة إحياء طريق الكباش.

وفي ختام المؤتمر، سلَّم رئيس الجامعة شهادات مشرفي الأقسام، ولجنة تنظيم المؤتمر، كما تم تسليم شهادات الباحثين بكل قسم.

يشار إلى أن كلية الألسن بالأقصر تضم أقسام: «اللغة العربية، الفرنسية، الانجليزية، الإيطالية، الألمانية، الروسية، الصينية، الإسبانية».