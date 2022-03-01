رئيس جامعة الأقصر: تسليم مبنى كلية العلوم نهاية الشهر الجاري

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال التشطيبات النهائية في المشروعات الجامعية بمدينة طيبة، يرافقه الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور ممدوح كامل المشرف على تجهيز كلية التربية، والدكتور محمود النوبي، رئيس وحدة ضمان الجودة بالجامعة.

85 % نسبة تنفيذ مبنى كلية الطب الجديد

واستهل رئيس الجامعة، جولته بتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الإنشائي الجديد لكلية الطب، وما وصلت إليه نسب التنفيذ، التي وصلت إلى نحو 85%؛ تمهيدا لاستلامه وفرشه وتجهيزه لبدء الدراسة فيه العام الجامعي المقبل.

واستكمل محجوب جولته بتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكلية العلوم، التي وصلت لنسب تنفيذ عالية تخطت 90%، ويتم تسلم مبنى الكلية نهاية الشهر الجاري، ويضم 6 معامل ومكتبة ومدرجين، وفصول للسكاشن وملعب خماسي.

التشطيبات النهائية بكلية التربية

وتابع الدكتور محمد محجوب، والوفد المرافق له جولتهم بتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بكلية التربية التي قاربت أيضا على الانتهاء، ويتم تسليم المبنى نهاية الشهر الجاري، وتضم الكلية معملين وخمس قاعات دراسية، ومكتبة وملعب خماسي.

واختتم رئيس جامعة الأقصر، جولته بتفقد كلية الطب وأعمال التشطيبات بمعمل الاختبارات الإلكترونية الذي يضم 250 جهازا.