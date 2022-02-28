رئيس جامعة الأقصر يوجه بعقد تدريب دوري لتبادل الخبرات بين الموظفين

شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الجامعة للعاملين بها، للتعريف بقانون الخدمة المدنية، بحضور الأستاذ الدكتور سيد ابو الدهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

قال الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة أن تنفيذ هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار حرص الجامعة للاهتمام بتدريب وتنمية الموارد البشرية بها كأحد المحاور الأساسية للارتقاء بمستوى آداء الموظفين ومهاراتهم، من خلال تعريفهم بكل ما هو جديد في شتى التخصصات لأداء الأعمال المسندة إليهم بكفاءة.

واستهدفت الدورة التي عقدت على مدار يومين بكلية الحاسبات والمعلومات، تعريف العاملين بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأجرى رئيس الجامعة نقاشًا حواريًا مع موظفي الجامعة، كما استمع لمقترحات الموظفين واستفساراتهم، موجهًا بعقد التدريب بشكل دوري، للاستفادة القصوى وتبادل الخبرات ونقل تجارب الموظفين فيما بينهم، حتى يعود بالنفع على العمل بالجامعة.وفي ختام الدورة، سلم رئيس الجامعة شهادات المشاركة للموظفين الذين شملتهم الدورة التدريبية، موصيًا بتكرارها بشكل دوري بين لكافة الموظفين بجميع كليات الجامعة.