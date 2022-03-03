أحدث ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد تعافيه من كورونا (صورة)

كشفت الدكتورة مي أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن أحدث ظهور لوالدها، منذ تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد ميلاده السابع والثمانين.

ونشرت مي أبو زهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعها بوالدها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، من داخل المنزل، مُعلقة عليها بقولها: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك، ويديك الصحة».

وحرصت إحدى المتابعات على تهنئة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بعيد ميلاده السابع والثمانين، وكتبت: «كل سنة وحضرتك طيب، وفى صحة وسعادة، ربنا يبارك في عمرك، ويخليك لينا يارب»، فيما قالت أخرى: «كل سنة وفناننا العظيم بألف خير، وربنا يبارك في عمره».

تفاصيل تعافي عبد الرحمن أبو زهرة من كورونا

وتعافى مؤخرا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من فيروس كورونا، حيث خضع للعلاج داخل مستشفى العزل في العجوزة، وسط دعوات مكثفة من مُحبيه، إذ حرص وقتها أبناؤه لاسيما «أحمد» و«سحر»، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدهما طوال الوقت.

عبد الرحمن أبو زهرة ضيف شرف في «موضوع عائلي»

يذكر أنّ الفنانة عبد الرحمن أبو زهرة، ظهر قبل إصابته بفيروس كورونا، كضيف شرف في مسلسل «موضوع عائلي» الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق من خلاله نجاحا، ولكنه توفي في الحلقات الأولى، وكان دوره محوري وأساسي. والعمل من بطولة ماجد الكدواني، ورنا رئيس، وسما إبراهيم.

«أبو زهرة» يخضع لعملية تركيب مسامير في مفصل الحوض

وأصيب الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قبل شهور، بشرخ في منطقة الحوض، خضع على إثرها لعملية جراحية لتركيب مسامير في مفصل الحوض، وظل بعدها يخضع لفترة علاج طبيعي حتى تماثل للشفاء.