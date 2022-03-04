سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 4-3-2022

ما زالت الحرب الروسية تفرض تداعياتها على أسعار المنتجات المختلفة، ومن بينها أسعار الذهب، الذي تأثر بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى لارتفاع الإقبال على شرائه، إذ يرغب البعض في ادخاره باعتباره الاستثمار الأمثل في الفترة الحالية، لذلك يبحث الكثيرون عن سعر المعدن النفيس.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس باقتناء الذهب أو رغبة البعض في بيعه بعد ارتفاع أسعاره، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، وذلك في ضوء ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات على مدار الساعة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 24 مارس، كما يلي، إذ شهدت استمرار ارتفاعها في المحال المختلفة:

أسعار الذهب في محلات الصاغة

- سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة يترواح بين 969 و973 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، في محلات الصاغة بين 848 و851 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18، تراوح بين 727 و729 جنيها للجرام الواحد.

- سعر بيع الجنيه الذهب تراوح بين 6,784 و6,808 جنيها.

- سعر كيلو الذهب تراوح بين 969.143 و972.571 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

- سجل سعر الذهب لعيار 24 في أسواق المال 977.62 جنيها، ما يعادل نحو 62.14 دولارا، ولعيار 21 سعر 855.43 جنيها أي ما يعادل 54.38 دولارا.

- وأما سعر عيار 18 اليوم في أسواق المال، فسجل نحو 736.30 جنيه أي ما يعادل 46.80 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6,872 جنيها، أي ما يعادل نحو 436.78 دولارا، أما الكيلو الذهب سجل 981,712 جنيها ما يعادل 62,395 دولار، وذلك في بداية معاملات اليوم الجمعة 4 مارس.