محمد صلاح يكشف لـ إسعاد يونس عن أكلاته المصرية المفضلة: بحب البطاطا

كشف المصري الدولي محمد صلاح، خلال استضافته مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، مساء الخميس، عن وجبته المفضلة في الطعام و«التسالي» المصرية، موضحًا أنه يحب «البطاطا».

وقدمت الإعلامية إسعاد يونس للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بعض الأكلات التي يعشقها المصريين، قائلة له: «جايبالك زيارة، شوية حاجات درة مشوي وسوداني ولب»، ليرد عليها: «بقالي كام سنة مأكلتش لب».

كما قدمت إسعاد يونس، له تينًا شوكيًا وحمصًا، ليرد عليها محمد صلاح: «إنتي جايبة كل حاجة بحبها»، لتداعبه قائلة: «هتاكلها ده أنا شايلاها على قلبي من مصر يا مو».

وفوجئ النجم محمد صلاح بوجود «بطاطا»، ضمن الأكلات الموجودة، ليقول: «بطاطا؟»، لترد عليه: «حابب تبدأ بإيه؟»، ليرد عليها: «باكل بطاطا، هبدأ بيها».