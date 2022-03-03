إسعاد يونس: صلاح أثبت أن زمن الأساطير لم ينته بعد.. وطول ما هو موجود فيه أمل

قالت الفنان إسعاد يونس إنها لا تشعر بالغربة عند السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، لأن شوارعها بها أمور كثيرة تذكرها بمصر، ومنها تمثال أبو الهول ومسلة كليوباترا، متابعة: «اللي يعرف إني مصرية وأنا ماشية يقولي مو صلاح، ومتأكدة إن كل مصر بتحسدني إني هقعد مع ابننا اللي مشرفنا، أنا حضرت أساطير كثيرة زي أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب أهرامات مصر، يمكن حسينا إن زمن الأساطير انتهى بس جه هو وأثبتلنا إن لسة الأساطير منتهتش».

صلاح راعي مزاج المصريين

وأضافت إسعاد يونس خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، والمذاع على فضائية «DMC» أن محمد صلاح استثنائي وأصبح راعي مزاج المصريين وأصبح مثل كوب الشاي والنعناع، مواصلة: «لازم يجيب الجون عشان مزاج المصريين يتعدل، حتى الأم اللي ملهاش في الكورة بقيت تدعيله في الصلاة، وبقى قدوة الابن، واللي فقد الأمل قبل كدة حس إن لأ لسة الأمل موجود ولسه الأماني ممكنة طول ما محمد صلاح عندنا».