إسعاد يونس لـ محمد صلاح: «أنت دخلت تاريخ مصر مش مجرد لاعب مشهور»

قالت الإعلامية إسعاد يونس عن اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني: «مفيش حد فينا محلمش بالفانوس السحري، وإن الجني بتاع الفانوس هيحقق له الأحلام، كل واحد فينا كان بيحلم وهو صغير، أنا عن نفسي كنت بحلم بإني أكون أذكى واحدة في العالم، معرفش الحلم دة اتحقق ولا لا، وكنت بحلم إني أرسم فستان فيتحول لحقيقة».

وأضافت «يونس»، خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، في حلقة خاصة، «وإحنا بنحلم مش عارفين الحلم دة هيتحقق ولا لأ، هل إحنا عندنا القدرة إننا نحول الحلم لحقيقة، ولا لازم نستنى جني المصباح، لكن فيه واحد عمل كدة، فيه واحد حلم ومستناش الجني».

وتابعت الإعلامية: «حب يبقى شاطر وبقى أشطر واحد في مصر وفي العالم، حب يبقى مشهور فبقى أشهر واحد في مصر والعالم، حب يبقى موهوب فبقى أكتر واحد موهوب في مصر والعالم، محتاجش لجني، ولكن لمخه وقراراته وشخصيته يمرنها ويعملها كونترول عشان يقدر يوصلها للحلم اللي كان هو عارف وهو صغير إنه يقدر يحققه، مش بالجني ولكن بإيده، عشان كدة بقى اسمه محمد صلاح».

واستكملت موجهة حديثها لمحمد صلاح: «مش محتاجة أقولك إني بحبك من قلبي، وبحبك كأم وجاية هنا بصفتي أم، أنا مش جايه اتكلم معاك، أنت في مرحلة بتدخل فيها في تاريخ مصر.. أنت مش مجرد لاعب كورة مشهور».