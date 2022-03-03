أكشن وتفجيرات في تريللر فيلم محمد كريم وبروس ويليز «A Day To Die»

طرحت شركة «Vertical Entertainment» المنتجة لفيلم النجم العالمي بروس ويليز «A Day To Die»، تريللر العمل، تمهيدا لعرضه بدور العرض السينمائي بدول العالم، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته النجم المصري محمد كريم.

وينتظر النجم محمد كريم عرض الفيلم فى الشرق الأوسط ومصر قريبا، ويظهر في الـ«تريللر» كضابط زميل لبروس ويليز، حيث يحققان سوياً في قضية كبيره تدخلهم في كثير من المشكلات مع عصابات خطرة تؤدي إلى مطاردات وتبادل إطلاق النار وتفجيرات في أحداث الفيلم.

والواضح أن الفيلم من نوعية الأكشن عالية الميزانية، نظراً لمشاهد التفجيرات والمطاردات عالية التكلفة خلال أحداث العمل.

وفيلم «A Day To Die» من إخراج المخرج الأمريكي «Wis Miller»، وإنتاج «Vertical Entertainment» و«Capstone Group»، و«Andrew van den Houten» وآخرين، والعمل من تأليف «Rab Berry» و«Scott Mallace».

البطولة الثانية لـ«كريم» في هوليوود

وتعد هذه المشاركة ثاني بطولة للنجم محمد كريم في هوليوود، إذ تميز ونجح مرة أخرى بدور بعيد كل البعد عن الأدوار النمطية التي دائماً يقدمها النجوم العرب في هوليوود، إذ وصل للعالمية وللبطولة بدور ليس من أصل عربي، ولكن أمريكي وذلك نظراً لإتقانه اللغة واللهجة الأمريكية.

التجربة الأولى

وسبق أن قدم محمد كريم فيلمه «A Score To Settle»، الذي شارك في بطولته النجم العالمي نيكولاس كيدج، وحقق العمل نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي عالميا، وحاليا علي منصات الرقمية العالمية.

ودارت أحداث العمل حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

فيلم «A Score To Settle»، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بالأوسكار.