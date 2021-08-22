«طعم الآيس كريم» يتسبب في اختفاء الطفل «محمد» عن منزله.. ووالدته: هموت وأشوفه

«ماما الآيس كريم طعمه مش حلو»، كانت هذه الجملة آخر ما سمعته الأم المكلومة من نجلها الذي أكمل عامه السادس بعيدا عنها، حيث لا تعلم هل هو على قيد الحياة أم مكروها أصابه؟

«محمد» أحن أطفالها وأصغرهم

تبكي «أم محمد»، في بداية العقد الثالث، بهيستيرية لتغيب طفلها منذ 26 يوما وحتى الآن، بحثت عنه في منطقة الوراق حيث محل إقامتها وكذلك المناطق المجاورة، ونشرت اسمه في جميع المؤسسات المعنية من حولهم ولكن دون جدوى، جميع المحاولات تنتهي بالفشل وسط حالة انهيار تام تعيشها الأم لفقدان أصغر أطفالها وأحنّهم عليها بين نجلتها وطفلها الآخر.

«طعم الآيس كريم» وراء اختفاء محمد

تسرد الأم واقعة تغيب طفلها لـ «الوطن»، موضحة أن نجلها توجه لشراء الآيس كريم وصعد للمنزل، ولكنه لم يستحسن مذاقه، فطلبت منه أن يعطيه لأحد أقرانه في الشارع، ومنذ تلك اللحظة لم تر نجلها مرة أخرى.

الكاميرات لم ترصد الطفل

وتكمل أنهم بحثوا عنه في جميع الأماكن ولم يجدوا خيطاً يقودهم لمكان تواجده، وعقب تحريرهم بلاغا بتغيب الطفل، قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة لكنها لم تستطع رصد نجلها أو أي دليل على تغيبه، كما طلبت الأم «كلب بوليسي» ليقودهم لمكان تواجده إذا كان في الشارع المقيمين به من خلال ملابسه، كما أنها لديها شعور أن نجلها لم يخرج من الشارع وتم اختطافه داخله.

لا يستطيع السير وحيدا

وتضيف وسط بكائها، أن طفلها لم يكن يخرج من الشارع المقيمين به وحيدا دونها، وليس لديه الجرأة لذلك لأنها كانت تصطحبه معه في جميع الأماكن.

وتطالب «أم محمد» الجهات المعنية بتكثيف البحث عن نجلها، كما كذبت جميع المنشورات التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي تحدثت عن تواجد طفلها داخل مستشفى أم المصريين.

وتختتم الأم المكلومة حديثها: «نفسي ابني يرجعلي هموت وأشوفه حتى لو طلبوا فدية الناس قالولي هنساعدك لو اللي خطفه سامعني رجعهولي بالله».