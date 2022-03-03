محمد صلاح: هدفي كان بث الأمل في نفوس المصريين.. «البداية كانت صعبة»

رد النجم محمد صلاح على الإعلامية إسعاد يونس له بعدما استرسلت في وصفه خلال تقديمها له، مبتسما بقوله: «مفيش حاجة أقولها، أنا متابع حضرتك من زمان وشوفت لقاءات كتيرة».

صلاح: مفيش كلام أقوله يوصف إحساسي بفرحة الناس

ورد «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC» على تقرير أذاعه البرنامج بقوله: «مفيش كلام ممكن أقوله كتير يوصف إحساسي بالفرحة اللي الناس وصلالها وعندهم أمل وشايفين حد من عندهم عمل حاجة مختلفة وبيدي أمل للناس الصغيرة واللي عندهم أمل إنهم يوصلوا للي وصله».

صلاح: هدفي كان بث الأمل

وأوضح أن أحد أهدافه في الحياة بث الأمل وإشاعة حالة معينة في مصر: «كان نفسي الناس تشوف إن حد وصل لحاجة كويسة، وده كان هدفي من ساعة ما خرجت من المقاولين أول ما روحت سويسرا، الموضوع كان صعب عليا ومكنتش بعرف أتكلم إنجليزي وتعاملي مع الناس كان قليل، وأنا بحب أفكر وكنت عايز أرجع مصر بعد شهرين وسألت نفسي وقررت أعمل حاجة مختلفة عن أي حد».

وأكد أنه احتذي بحذو المصريين الذين خرجوا من مصر حتى يحقق طموحاته، مضيفا: «بدأت أتفرج على لقاءاتهم وركزت على التنمية البشرية وهل موهبتي هتوصلني للحاجة دي ولا محتاج أطور من نفسي، وكان هدف من أهدافي إني أغير حاجة كانت موجودة بالنسبة للناس».

صلاح: من 10 سنين محدش كان يتوقع يبقى فيه مصري بينافس على أحسن لاعب في العالم

وتابع: «لو رجعنا بالزمن لورا من 10 سنين وسألت حد من مصر هل ممكن يكون عندك حد في مصر بينافس على أحسن لاعب في العالم هيقول لا، وده كان الهدف الرئيسي في الحياة، ودلوقتي لو مت هكون حققت هدفي من الحياة».