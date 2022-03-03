اعرف الطرق البديلة لشارع الهرم بعد قرار غلقه كليا بسبب مترو الأنفاق

كشفت إدارة المرور وصفحة محافظة الجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن غلق شارع الهرم بشكل كلي، في المنطقة ابتداءً من مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل، وذلك في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.

ويأتي غلق شارع الهرم بشكل كلي نظرًا لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق «مدكور» محافظة الجيزة، إذ تستمر الأعمال في مواقع محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، لذا تستعرض بوابة الوطن في السطور التالية الطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم ابتداء من غدا الجمعة الموافق 4 مارس وحتى الانتهاء من الأعمال، لذا جرى تجهيز طرق بديلة للمواطنين للسير بها بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

الطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم

بالنسبة للسيارات الراغبة في الوصول إلى شارع الهرم، والتي تكون قادمة من محور أنور السادات عليها أن تستمر بالسير حتى كوبرى «عثمان محرم الجديد» وفقا لما أعلنته صفحة محافظة الجيزة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبعد الوصول لكوبري عثمان، يمكن الصعود أعلى الكوبرى ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران التي توجدد أمام أكاديمية الفنون.

وبعدها على قائدي المركبات الدوران والعودة مرة أخرى، واستكمال السير، ثم الدخول يمينًا بشارع فاطمة رشدي إلى نهايته، وصولًا إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

وجرى تيسير وإتاحة طرق بديلة في إطار التيسير على المواطنين، وفقًا لما أعلنته محافظة الجيزة مشيرة إلى عمل الإدارة العامة لمرور الجيزة على تحقيق السيولة المرورية اللازمة في كافة الطرق والاتجاهات.

يذكر أنه جرى تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق «المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية» في وقت سابق، ويجري العمل على الانتهاء من محطة مدكور حاليًا.