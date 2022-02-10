إغلاق شارع الهرم من المنطقة الأثرية 4 سنوات جزئيا لتنفيذ أعمال المترو

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، أنّ الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تواصل العمل على تنفيذ مترو الخط الرابع بشارع الهرم، حيث تسلمت الهيئة من محافظة الجيزة 9 محطات من حدائق الأشجار في 6 أكتوبر حتى محطة المطبعة بشارع الهرم، على أن يتم تسليم آخر 3 محطات من القطاع الأول بالمرحلة الأولى خلال أيام وهي محطات «المساحة ومدكور والطالبية»، موضحًا أنّ مترو الخط الرابع سيعمل على حل الاختناقات المرورية.

أعمال مترو الخط الرابع لم تتأثر بجائحة أوميكرون

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال مترو الخط الرابع بشارع الهرم لم تتأثر بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، بفعل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين من خطر الإصابة بالعدوي، لافتا إلى أنّ الإغلاق الجزئي لشارع الهرم من المنطقة الأثرية بالأهرامات في اتجاه الجيزة سيستمر على مدار 4 سنوات، مدة تنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع للمترو.

والي: الخط الرابع للمترو يشمل 38 محطة

وأوضح اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ الخط الرابع للمترو بشارع الهرم يتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للركاب، مؤكدا أنه يشمل 38 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19كم، وتشمل 17 محطة، وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23كم، وتشمل 21 محطة.

والي: الخط الرابع للمترو سيكون أوروبيا

وأكد «والي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخط الرابع للمترو سيكون أوروبيا لأنه ينفذ طبقا للمواصفات العالمية، وسيقدم خدمة أوروبية للركاب، مشيرا إلى أنه سيقل ما يقرب من 1.2 مليون راكب يوميا، كما أن جائحة أوميكرون لم ولن تؤثر على تنفيذ المشروع، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع القائمين على تنفيذ الأعمال للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون.