غلق شارع الأهرام جزئيا لمدة 3 أيام بسبب أعمال رفع كفاءة خطوط الغاز

أعلنت محافظة الجيزة، غلق شارع الأهرام جزئيا لمدة 3 أيام، في ظل قيام الشركة القائمة على أعمال خطوط الغاز الطبيعي، بنطاق منطقة الحرانية بمدينة أبو النمرس، بتنفيذ أعمال رفع كفاءة خط الغاز الطبيعي المغذي للمنطقة.

توقيت الغلق الجزئي لشارع الأهرام

وقالت المحافظة في بيان، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ستنفذ قرار الغلق الجزئي لشارع الأهرام أعلى محور اللبيني بالاتجاهين لمدة 3 أيام، بدءا من غد الخميس الموافق 27 يناير الجاري، وحتى صباح يوم السبت الموافق 29 يناير، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

لوحات إرشادية وفرق لتسيير حركة المرور

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤولي مركز ومدينة أبو النمرس، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، باتخاذ ما يلزم نحو تحذير وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال، وجرى نشر اللوحات الإرشادية والفرق المرورية لتسيير الحركة المرورية، ولضمان أمن وسلامة المارة والمركبات.

واهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين، الالتزام بتوجيهات اللجان المرورية وتعليمات اللوحات الإرشادية لتفادي التكدسات.