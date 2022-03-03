هيونداي تخطط لبيع 1.87 مليون سيارة كهربائية بحلول 2030

كشفت شركة هيونداي موتور عن خارطة طريق استراتيجية لتسريع طموحها في مجال الكهربة، وسعيها لتحقيق تقدم مستدام، وذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

ويتم دعم خارطة الطريق لمركبة هيونداي الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) من خلال تعزيز مجموعات السيارات الكهربائية، وتحسين القدرة التصنيعية، وتأمين القدرة التنافسية للأجهزة والبرامج.

وبموجب الخطة، تهدف الشركة إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية العالمية السنوية إلى 1.87 مليون وحدة، وتأمين مستوى 7% من حصة السوق العالمية بحلول عام 2030.

حصة سوقية عالية

ورفعت شركة هيونداي هدف مبيعات السيارات الكهربائية السنوية إلى 1.87 مليون وحدة بحلول عام 2030 من 560.000 وحدة تم الإعلان عنها مسبقًا بحلول عام 2025، كما تهدف إلى الحصول على حصة سوقية بنسبة 7% في سوق السيارات الكهربائية الكهربائية الشاملة.

وتخطط هيونداي لتقديم 17 طرازا لـ«BEV»؛ منها 11 طرازًا ماركة Hyundai، إلى جانب ستة طرازات من ماركة Genesis الفاخرة، وذلك بحلول عام 2030، حيث تسعى إلى توسيع نطاق «BEV».

الأهداف المالية

وقدمت هيونداي أهدافها المالية على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، إذ خصصت 95.5 تريليون وون كوري للاستثمار في الأعمال المستقبلية بحلول عام 2030، بما في ذلك 19.4 تريليون وون كوري للكهرباء و12 تريليونا لقدرات البرمجيات.

وبحلول عام 2030، تهدف هيونداي أيضًا إلى تحقيق هامش ربح تشغيلي بنسبة 10% أو أعلى في شركات السيارات الكهربائية، من خلال تعزيز القدرة التنافسية في قدرات الأجهزة والبرمجيات بتشكيلة موسعة.

وقال رئيس الشركة تشانغ: «تعمل هيونداي بنجاح على تسريع انتقالها إلى الكهربة، لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال السيارات الكهربائية، على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة الناجمة عن النقص العالمي في الرقائق والوباء المستمر، جنبًا إلى جنب مع جهودنا السلسة لتحسين قيمة المركبات الكهربائية، وستواصل هيونداي ضمان استدامة أعمالها باعتبارها مزود حلول التنقل من خلال التقنيات المتقدمة ليس فقط للأجهزة ولكن أيضًا للبرامج».