إحلال السيارات: طرح «هيونداي أكسنت» لأصحاب التاكسي بقسط على 7 سنوات

صرح الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية، بأن الدولة ما زالت تقدم قيمة الحافز الأخضر للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة إحلال السيارات التي مضى على تصنيعها 20 عاما فأكثر.

والحافز الأخضر هو مبلغ مالي يتم دفعه للسيارات الملاكي بقيمة 15 ألف جنيه، وللسيارة التاكسي بقيمة 22 ألف جنيه، وللميكروباص بقيمة 65 ألف جنيه.

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300 مليون جنيه حافز أخضر

ذكر «عوض»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الدولة دفعت حتى الآن أكثر من 300 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، لأكثر من 14 ألفا و700 سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين لشروط مبادرة إحلال السيارات.

وأضاف أن القسط الشهري لسيارة التاكسي الأجرة «هيونداي أكسنت آر بي 2022» يبدأ من 3 آلاف و228 جنيها، ويتم تقسيطها على 7 سنوات، ويتضمن قيمة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى وثيقة التأمين.

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أسعار أكسنت آر بي

يذكر أن الوكيل المحلي لسيارة «هيونداي أكسنت آر بي»، قد أعلن أن أسعار السيارة كالتالي:

الفئة الأولى: 223.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 233.9 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: 239.9 ألف جنيه.

الفئة الرابعة: 249.9 ألف جنيه.

الفئة الخامسة: 259.9 الف جنيه.

مواصفات أكسنت آر بي

تنتمي «أكسنت آر بي» لفئة السيارات السيدان، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، ومن بين مواصفات السيارة:

الطول: 4370 مم.

العرض: 1705 مم.

الارتفاع: 1455 مم.

سعة الشنطة الخلفية: 389 لترا.

بالإضافة الى بعض التجهيزات الأخرى، ومن أهمها: نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، زجاج كهربائي، عجلة القيادة قابلة للإمالة، مسند يد أمامي، إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية كهربائية، زجاج فامية خلفي، ريموت كنترول، جنوط 14 بوصة.