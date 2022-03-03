عاجل.. تغييرات جديدة في بعض مديريات وزارة الصحة بالمحافظات «مستندات»

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، مجموعة من القرارات الوزارية العاجلة اليوم، بتغيير بعض وكلاء الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأصدر القائم بأعمال وزير الصحة قرارًا وزاريًا بندب الدكتور خالد عبدالغني، وكيل الصحة بالمنيا، للعمل مديرًا للشؤون الصحية بالمنوفية.

ندب «إبراهيم» لتسيير أعمال مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة

كما قرر "عبدالغفار" ندب الدكتور خالد الخطيب، استشاري إدارة مركزية بوزارة الصحة وكيلًا للشؤون الصحية بالقليوبية، كما أصدر قرارًا بندب الدكتور هاني إبراهيم طبيب بشري بمديرية الدقهلية، بتسيير أعمال مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة.

«العشماوي» يدير مديرية الصحة بالجيزة

كما أصدر قرارًا بتكليف الدكتور سامح العشماوي للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وهو أخصائي طب بشري بالمراكز الطبية المتخصصة.