لماذا تزيد إصابات كورونا بين الأطفال؟.. الصحة العالمية تجيب

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الزيادة الملحوظة لعدد المصابين بفيروس كورونا بين الأطفال ترجع إلى الزيادات الكلية في أعداد المصابين بجميع الفئات.

المتحورات سريعة الانتشار والنطاق

وأضاف أن ظهور متحور أوميكرون، ومن قبله متحور دلتا، تسببا في اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا، ومن ثم زيادة حالات الإصابة، باعتبار أن الإصابات في ظل المتحورات تكون ملحوظة بسبب بسرعة الانتشار واتساع نطاق الإصابات.

وأوضح المنظري فى حوار مع «الوطن» ينشر لاحقا، أن النسب الأكبر من الإصابات لا تزال بين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض مناعية والبالغين.

سبب زيادة إصابات الإنفلونزا الموسمية

وعن سبب زيادة الإصابات بالإنفلونزا الموسمية، أوضح أن الإنفلونزا من الأمراض الموسمية التى تزداد أعداد الإصابة بها في فصل الشتاء من كل عام، وتختلف أعداد الإصابات من عام لآخر؛ نظرا لظروف كثيرة منها السلالة الأكثر انتشارًا والالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام لقاح الإنفلونزا في التوقيتات المناسبة.

التدابير الصحية الوقائية لمواجهة كورونا

وأضاف أن ثمة حالة من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية وانتشار الشعور بالإجهاد والسأم في المجتمعات من طول فترة جائحة فيروس كورونا.

وتابع «يمكن القول إن اهتمام الدول بفحص وتشخيص مرض الإنفلونزا، خاصة بعد توافر كواشف مخبرية لديها القدرة على اكتشاف الفيروسين أدى الى اكتشاف أعداد أكبر من العام الماضي».

وطالبت وزارة الصحة والسكان المصرية من المواطنين ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مشيرة إلى استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.