رسالة من «الصحة العالمية» للمواطنين بشأن صلاة التراويح في رمضان

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت مجموعة من التوصيات للتعامل مع فيروس كورونا، خاصة وأنه العام الثالث على التوالي الذي يحل فيه الشهر الكريم والجائحة ما زالت مستمرة.

وأضاف «المنظري» في حوار خاص لـ«الوطن» يُنشر لاحقًا، أن التوصيات ليست فقط لشهر رمضان، ولكن لكل التجمعات الدينية والاجتماعية، والمنظمة الأممية توصي بأن يستند أي قرار لتقييد أو تعديل أو تأجيل أو إلغاء أو المضي في عقد التجمعات الدينية والاجتماعية إلى عملية تقييم صارمة؛ تستند إلى تقييم المخاطر والتخفيف من حدّتها، وينبغي أن تكون هذه القرارات جزءًا من نهج شامل تتبعه السلطات الوطنية للتصدي للجائحة.

صلاة تراويح بالقدرة الإستيعابية الكاملة في شهر رمضان

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، أن بعض الدول اتخذت قرارًا بإقامة صلاة تراويح بالقدرة الاستيعابية الكاملة، لذلك لا بُد من تنفيذ تدابير متكاملة للتخفيف من خطر انتقال العدوى، وينبغي اعتبار السلطات الصحية الوطنية المصدر الرئيس للمعلومات، والمشورة بشأن جميع التدابير المتعلقة بـالجائحة في سياق شهر رمضان، وضمان الامتثال لهذه التدابير المقررة.

الالتزام بأعلى درجات الحماية والوقاية

ولفت إلى أن شهر رمضان يتميز بتجمعات اجتماعية ودينية، إذ تتجمع العائلات والأصدقاء للإفطار معًا، ويُلاحظ العديد من الممارسات التقليدية والدينية بانتظام، وفي ظروف كهذه لا بُد من الالتزام بأعلى درجات الحماية والوقاية، لمنع تسهيل انتقال العدوى عن طريق الاتصال الوثيق بين الناس، وللتخفيف من أثر التجمعات على الصحة العامة ننصح بمواصلة تدابير التباعد البدني لضمان الحد من التفاعل بين الناس، وهذه التدابير هي آليات أساسية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية، لا سيما التهابات الجهاز التنفسي المرتبطة بتجمعات كبيرة من الناس.