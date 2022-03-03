الصحة: حجز التطعيم من موقع تسجيل لقاح كورونا مصر فقط وليس الصيدليات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزارة لن توفر لقاح كورونا داخل الصيدليات الخاصة مشددا على أن الحصول على اللقاح يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، وناشد المواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره والتواصل مع وزارة الصحة من خلال الخطوط الساخنة.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

ووصف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريح لـ«الوطن»، عزوف بعض المواطنين عن الحصول على لقاح كورونا بأنه أمر غير مبرر: «لا داعي للخوف أو القلق ويجب عدم الانسياق وراء الشائعات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اللقاح لا يمنع الإصابة لكنه يحمي المصاب من شدة الأعراض».

لقاحات كورونا فى مصر

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ الدولة المصرية تعمل على توفير كافة اللقاحات المختلفة للمواطنين المسافرين وغيرهم، لافتًا إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وأشار إلى أن موقع لقاح كورونا مصر يسجل الاسم ويرسل الرسائل للحصول على التطعيم فى غضون 24 ساعة، مشددا على توافر اللقاحات في كافة مراكز تلقي لقاح كورونا، ومحطات المترو والسكك الحديدية والمولات التجارية الكبرى.

وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، بعد وصول عدد المتعافين من الفيروس إلى 416471 حتى اليوم، وأكدت في بيان صحفي، استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.