عائدون من الإدمان: حملة محمد صلاح «لا للمخدرات» كانت سببا في تعافينا

استعرضت الإعلامية إسعاد يونس تقريرا تلفزيونيا يستضيف بعض المتعافين من الإدمان في برنامجها «صاحبة السعادة»، مع محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وقال أحد المتعافين إنه كان لاعبا لكرة القدم في أحد الأندية حتى 16 عاما، وحينما انهالت عليه عروض الأندية رفض النادي، فقرر ترك كرة القدم والاتجاه لتعاطي المخدرات، موضحا أن استمر في التعاطي لمدة 14 عاما، وكان يبحث عن طريق للإقلاع عنها إلى أن وجد حملة محمد صلاح لمكافحة الإدمان: «حسيت إن محمد صلاح بيكلمني شخصيا عشان أبطل، والحمد لله بطلت ورجعت لأهلي، وحسيت إن بقى ليا قيمة في المجتمع».

متعافي: إعلان محمد صلاح غير حياتي

وأوضح متعاف آخر أنه أدمن المخدرات منذ أن كان عمره 16 عاما، لمدة أكثر من 10 سنوات، وفشل في الإقلاع عن المخدرات إلى أن شاهد إعلانا تلفزيونيا لمحمد صلاح يتحدث خلاله عن خطورة المخدرات وأهمية البعد عن الإدمان، فقرر خوض رحلة التعافي وتوجه لأحد دور الرعاية والاشتراك في برنامج علاج.

وأضاف المتعافي أنه امتنع عن المخدرات منذ أكثر من 3 سنوات وأن الفضل يرجع لمحمد صلاح في تشجيعه وتحويل حياته لمسار جديد.

صلاح: أحسن حاجة إني أكون سبب في تغير حياة إنسان

وعلق محمد صلاح على تقرير برنامج «صاحبة السعادة»: «أحسن حاجة إني أشوف نفسي سبب في تحسين حياة إنسان، والمتعافين بالنسبة لي هم الأبطال بجد، بعد ما أخدوا قرار بتغيير حياتهم والموضوع محتاج مجهود غير عادي، وهم فعلا شايفين إن ده الأحسن ليهم، وأوجه لهم تحية وتقدير وهم فعلا فخر لنا جميعا».

وتابع صلاح: «حملة لا للمخدرات بعمل ليها إعلان كل سنة وبتابع مردودها على الناس والمؤشرات والأرقام، وأتمنى يتحقق نتايجه بشكل كبير، لأن أعظم حاجة إني أكون سبب في تغيير حياة إنسان للأفضل».