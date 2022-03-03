محمد صلاح: أحلى إحساس في الدنيا لما بكسب ماتش مع المنتخب

قال اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إنه لم يتخيل منذ صغره أن الناس سيتغنون به، معقبًا: «الناس متعرفش بيبقى أد إيه مبسوط لما بلعب مع المنتخب».

وأضاف صلاح، خلال لقاء مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس، في حلقة خاصة ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس: «شرف لأي حد يلبس تيشيرت المنتخب، وببقى مبسوط أوي إني ببقى مع اللاعبين، ومعظمنا مع بعض من 10 سنين، أوحلى إحساس في الدنيا لما بنكسب في ماتش للمنتخب ونحس إننا عملنا حاجة».

وتابع نجم المنتخب الوطني: «أهم ماتش أنا لعبته بالنسبة لي هو الماتش اللي خلانا نصعد لكأس العالم، وكان الشعب المصري كله فرحان، حاجة متتوصفش».