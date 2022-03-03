محمد صلاح: ماخترتش أسماء بناتي.. مراتي قالت لي هنسمي مكة من قبل الجواز

قال النجم محمد صلاح إن زوجته يتميز طبعها بالهدوء وعلاقاتها محدودة، «هي عارفة طبعي، أنا هادي باعمل لقاء أو ألعب ماتشاتي في هدوء ومابحبش المشاكل الكتير، وهي برضو بعيدة عن السوشيال ميديا».

صلاح: سيطرت على التقلبات المزاجية

وأضاف «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة «DMC» أنه من أبناء برج الجوزاء، وسيطر منذ سنوات على حالة التقلب المزاجي، لافتا إلى أن ابنته «مكة» دائما تحصل على ما تريد: «بتقول لي باجي آخد منك اللي أنا عايزاه بقول لك كلمتين حلوين وباخد اللي عايزاه».

وتابع حديثه عن ابنتيه واسميهما: «أنا ماخترتش أسماء بناتي وماجي هي اللي اختارت أسماء الاثنين، واقترحت عليا اسم «مكة» من قبل الجواز، ولما قالت لي كيان قلت لها مفيش مشكلة، ودلوقتي داخلة على السنتين، وشخصيتها قوية وبتتعلم من أختها، ومكة عايزة تسيطر على البيت كله».

صلاح: باعرف أعمل أكل كويس وماجي بتساعدني

وأوضح «صلاح» أن ابنته دائما تتحدث معهم في المنزل باللغة العربية بشكل سلس، «بتقلبها إنجليزي شوية علشان النان اللي عندنا، وأول ما تشوف حد عندنا في البيت بتتكلم عربي مش مكسر».

وأكد أنه يستطيع الطهي ودائما يجهز طعام الإفطار، «أنا باعرف أعمل أكل كويس، ودلوقتي ماجي بتساعدني بشكل كبير، ولما بنزل مصر ساعات باكل طعمية، وممكن ماجي تعملها لكن أنا مش كييف يعني».