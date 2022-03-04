تفاصيل الحالة الصحية لسامي مغاوري.. تركيب دعامات لانسداد شريان القدم

طمأن الفنان كريم مغاوري الجمهور، عن صحة والده سامي مغاورى، وذلك عقب خروجه من غرفة العمليات منذ قليل، بعد أن أجرى عملية جراحية بالقدم.

قال كريم مغاوري في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه والده أجرى عملية تركيب دعامات في الساق لانسداد الشريان، وهو تحت الملاحظة الآن بعد خروجه من العمليات، وسيغادر المستشفى اليوم، موضحًا: «الحمدلله فضل ونعمة من ربنا.. العملية عدت ادعوله يقوم بالسلامة».

إعلان كريم مغاوري دخول والده العمليات

وكان كريم مغاوري قد أعلن منذ ساعات قليلة ماضية، دخول والده العمليات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من فضلكم ادعوا لبابا، هو دلوقتي في العمليات، فضلا وليس أمرا، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية».

أخر عمل جمع بين كريم مغاوري ووالده

يذكر أن آخر عمل جمعهما الاثنين فيلم «معالي ماما» التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير والمزيد من التحديات التي تواجهها.

فيلم «معالي ماما» بطولة بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، نور قدري، سامي مغاوري، كريم مغاوري، ومن تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور.

من هو سامي مغاوري؟

ويذكر أن سامي مغاوري عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1975. كانت بدايته الفنية من خلال مسلسل «ليلة القبض على فاطمة» في عام 1982، ثم توالت بعد ذلك أعماله في التليفزيون والسينما والمسرح.