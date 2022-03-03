نجوم الفن يدعمون سامي مغاوري بعد خضوعة لعملية جراحية

أعلن كريم مغاوري، خضوع والده سامي مغاوري لعملية جراحية، عبر حسابه على «فيس بوك»، وانهالت عليه تعلقات عدد كبير من الوسط الفني والجمهور، داعين لوالده بالشفاء العاجل.

وقال المؤلف عمرو محمود ياسين، في تعليقه على تدوينة كريم مغاوري: «ألف سلامة على أستاذ سامي.. ربنا يطمنك ويطمنا عليه يا كريم».

وعلق الفنان محمد علي رزق، قائلًا: «ألف سلامة على أستاذنا.. ربنا يطمنا كلنا عليه يارب»، ودعا له الفنان حمادة بركات بالشفاء العاجل، وقال: «ألف سلامة عليه شفاه الله وعافاه».

وتابع الفنان إيهاب فهيم: «بإذن الله هيبقى زي الفل»، أما الفنان هشام المليجي قال: «الله يشفيه ويقوم بالسلامة، وقالت ولاء الشريف: «ربنا يشفيه يا رب ويعفو عنه».

ودعا له الفنان عابد عناني قائلًا: «ألف سلامة يا حبيب ربنا يطمنا عليه ويديله الصحة وطولة العمر»، وقالت مي كساب: «ربنا يقومه بألف سلامة».

كان الفنان سامي مغاوري أعلن إصابته بمتحور أوميكرون، وقال مغاوري في تصريح سابق، لـ«الوطن»: «الحمدلله أصبت بمتحور أوميكرون، وأخضع للعلاج في المنزل وحالتي مستقرة».

فيلم معالي ماما

وعرض مؤخرا في دور العرض لسامي مغاوري فيلم «معالي ماما» بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، شيماء سيف ،كريم مغاوري، ومن تأليف نادر صلاح الدين، ومن إخراج أحمد نور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الام العاملة في أحد المناصب المهمة، وكيفية التعامل مع أبنائها والتوفيق بين العمل وابنائها من خلال العديد من المفارقات الكوميدية التي تتخلل الأحداث.