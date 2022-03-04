عضو هيئة كبار العلماء عن زواج من لا يستطيع الباءة: أمر مكروه

رد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، على التصريحات المثيرة للجدل للدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، التي جاءت في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أمس، وقال فيها إن «ثلاثة أرباع الزيجات في مصر حرام، لأن غير القادر على الباءة زواجه حرام، وهناك من يتعاطى أدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام».

الزواج مكروه لمن لا يستطيع الْبَاءَةَ وليس حرامًا

وقال «مهنا» في تصريح خاص لـ«الوطن» ردًا على مبروك عطية: «متى يكون الزواج واجبا؟ حاجتين، القدرة على الإنفاق والقدرة على معاشرة المرأة، وتحققت فيه الباءة، والباءة لفظ جامع للاثنين وليس فقط ماديًا، والقدرة على توفير حياة كريمة محترمة من غير شكاوى»، مشيرًا إلى أن البعض لديه القدرة على معاشرة النساء، وليس لديه القدرة المادية، معقبًا: في هذه الحالة مكروة، وليس حرامًا، لأنه سيكون سببًا في ضياع حقوق المرأة والأطفال، استنادًا إلى قول رسول الله: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن كلام الداعية مبروك عطية، ليس له أساس من الصحة، وهذا الكلام يحتاج إلى دليل ونص واضح، معقبًا: «99% من الزواج في مصر يتم عن طريق القبول، والاختيار، والإشهار، وعقد القران، ووجود ولي للزوجة، والشهود، والتوثيق، وفرض المهر والصداق"، مشيرًا إلى أن الزواج الحرام، هو الذي لا تعطى المرأة فيه حقها، والزواج المؤقت المربوط بوقت محدد، وزواج المسيار.

استدعاء شريف عامر ومبروك عطية للتحقيق

وكانت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أصدرت قرارًا باستدعاء شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر على قناة «Mbc مصر»، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، على خلفيه ما صرح به الدكتور مبروك عطيه خلال حلقته مع شريف بالأمس.