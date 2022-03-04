شريف عامر يرد على بيان الإعلاميين:«بقالي 30 سنة بالمهنة وضهري مفرود»

علق الإعلامي شريف عامر على بيان نقابة الإعلاميين بشأن حلقته مع الداعية الدكتور مبروك عطية والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» قائلًا: «أنا خجلان جدا، وأعتذر لحضراتكم مقدمًا».

«عامر»: بقالي 30 سنة في الشغلانة

وأضاف: «غريبة قوي بقالي 30 سنة بشتغل في الشغلانة دي، وعمري ما كنت بسعى في لحظة من اللحظات إن اسمي يبقى الخبر.. وأنا أدعى لنفسي أن رصيد ما بين الكاميرا والفريق وأنا وحضراتكم رصيد يسمح لي إني يبقى ليا شوية مصداقية كويسين عندكم».

وتابع: «من حقي أقول لحضراتكم الموضوع من البداية، أنا اتعلمت صحافة على يد أساتذة وكنت عيل صغير وأنا بسمع صوت فتحي غانم بيتكلم عن القضايا الصحفية ولما كبرت كنت بناقش الأستاذ محمد حسنين هيكل عن الصحافة في مرحلة صعبة جدا من تاريخنا وسمعت محمد السعدني بيتكلم عن الصحافة وقعدت في مكتب صلاح عبدالصبور وهو بيتكلم عن الصحافة والفن والأدب والرواية».

وتابع: «أقول أسماء مين ولا مين، واتعلمت على يد أول واحد بص على الشاشة في العالم العربي كله اللي هو الله يرحمه الأستاذ صلاح ذكي وسمعت إذاعيين بيسجلوا شغلهم وبيتعاملوا مع شغلهم إزاي زي الأستاذ طاهر أبوزيد الله يرحمه واحد من أهم رواد العمل الإذاعي في مصر».

كتب عليكم القتال وهو كره لكم

واستطرد: «واتعلمت من الأستاذ محمود سلطان، علشان كده معلش أنا راجل بأمشي مفرود ومستقيم الضهر ومرفوع الرأس وفيه مثل باللغة الانجليزية بيقول «take the gloves off» يعني «قلع الجوانتي» وأنا طول عمري لابس الجوانتي وأقولها لكم بالعربي، واللغة لما نحتكم ليها يبقى نذهب للقرآن: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ».

وقال شريف عامر: «اللي حصل مع كامل الاحترام وأنا هنا بتكلم عن مستوى مهني وأنا اللي يخصني المهنة وأنا عارف المؤسسة اللي بشتغل فيها وبنتمي لها وفخور جدًا بوجودي فيها، أصدرت بيانا والبيان ده فيه عدد من النقط سواء على المستوى القانوني أو على المستوى المهني أو على مستوى الإطار العام لممارسة العمل التلفزيوني والصحفي والمؤسسة دي أكبر مني وأقدر مني أنها تتعامل وفقًا لما تراه لكن أنا هنا بتكلم عن اللي يخصني أنا».

شريف عامر يهاجم نقيب الإعلاميين

وشن شريف عامر هجوما على نقيب الإعلاميين، قائلًا: «صدر في 2019 قرار بتعيين الأستاذ طارق سعدة قائمًا بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين وأنا بطلب من الأستاذ طارق سعدة إذا كنا إحنا بنتكلم عن المهنة إن إحنا نمارس اللي بنطلبه من الناس يعني لجنة تأسيس لنقابة الإعلاميين لازم أنها لما تطلب من الناس عدم الاجتزاء أو أنها تتعامل مع السياق ميصحش أنها تكتب بيان وفي البيان تحط فيديو، وبالمناسبة عرض الفيديو ده في القوانين المحلية وقوانين الدولة غلط لأنك لا تملك هذا الفيديو ولا هذه الصور ومش أنت صاحب القدرة على إذاعتها لكن ما علينا».

وأضاف: «اذا كنا بنتكلم عن المهنة يبقى الاجتزاء جريمة وإحنا بنطلب دايما من الناس إنهم مايعملوش اجتزاء لكلامنا وقلنا كتير إن مصر كلها والمجتمع المصري في السنين اللي فاتت كانت بتعاني من ناس برة مصر يجتزئون كل تصريح بيتقال وبيخرجوه من سياقه ويعملوا بيه مشكلة، فلما نطلب من حد أنه يلتزم المهنية لا نمارس إحنا الجريمة، والجريمة هي الاجتزاء».

الحوار ده تم مع واحد من العلماء في مجاله

وتحدث عن حواره مع الدكتور مبروك عطية، قائلا: «الحوار ده تم مع واحد من العلماء في مجاله، وتخيلوا أنه يشار له في البيان اللي صدر من الأستاذ طارق سعدة بأنه ينطق بما لا يعي وده عميد كلية أصول الدين السابق».

وتابع: «الإشارة لشريف عامر في اللحظة دي كانت إيه.. كانت استمراره في ارتكاب المخالفات المهنية أما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري.. عند كده يا عم طارق ونقف.. أنا لن أسمح لأي كائن من كان أنه يقول على المواطن شريف عامر أنه بيساعد أو بيحرض أو بيتفق على الكذب أو يهين الشعب المصري فياريت انتقاء الألفاظ بناء على التصرف مش الاجتزاء اللي أنا معرفش إيه هواه، بالإضافة إلى كلمة استمراره وكان من الممكن أن تقوم بعمل أفضل في صياغة البيان ده».

واستنكر قائلًا: «استمراره في ارتكاب المخالفات المهنية.. فين حضرتك كلمة الاستمرار في ارتكاب المخالفات المهنية ولا دي مخالفة تانية حضرتك ارتكبتها لما استندت على قيل وقال دون تحري ودون معرفة مصدر ودون دليل محدد وأنا هنا مش بتكلم قانون لكن بتكلم مهنة».