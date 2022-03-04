إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها: «محتاجة أشوفكم ولو ثانية»

تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم والديها الراحلين بكلمات مؤثرة حيث نشرت عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة تجمعهما، موضحة أنها في حاجة لرؤيتهما.

وعلقت إيمي قائلة: «مهما وصفت أنا محتاجة بس أشوفهم إزاي ولو ثانية، الحمدلله إنتوا في خيالي وعايشة بيكوا قدامي وبكلم نفسي على إنكم معايا».

وأضافت: «يارب أشوفهم في الجنة وكل حد ليه أب أو أم أو ابن متوفي يشوفوا في الجنة ويجمعنا كلنا.. الحمدلله دايما وأبدا».

حزن إيمي سمير غانم

ومازالت حالة الحزن تسيطر على الفنانة إيمي سمير غانم منذ وفاة والديها متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، وفضلت إيمي الابتعاد عن الأضواء والأعمال الفنية بسبب حزنها على وفاة والديها.

واعتادت ايمي منذ وفاتهما إلى زيارتهما كل جمعه في المقابر بالإضافة إلى نشر بوست ترثي من خلاله والديها. وقد ظهرت إيمي مؤخرا في حفل توزيع جوائز joy award والذي تم تنظيمه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد كبير من النجوم الأجانب والفنانين العرب.

وفاة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

ورحل عن عالمنا الفنان سمير غانم ووزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، إثر إصابتهما بمضاعفات فيروس كورونا فقد أصيبا بالمرض في بداية العام الماضي وتم نقلهما إلى المستشفى ليرحل عن عالمنا سمير غانم يوم 2 مايو الماضي.

وتم إخفاء خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز فقد حفاظا على حالتها على نفسيتها إلا أنها لحقت به بعد ثلاثة أشهر من وفاته.