شريف عامر لنقيب الإعلاميين: «أنا ربيت عيالي خلاص ومستعد أقعد في البيت»

شن الإعلامي شريف عامر، هجوما كبيرا على بيان نقابة الإعلاميين بخصوص حلقته مع الداعية الدكتور مبروك عطية وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» موجهًا كلامه لنقيب الإعلاميين طارق سعدة قائلًا: «فيه كلمة أنا عايز أقولها، أنا راجل خدمني ربي وقدري بإني قعدت مع أساتذة وكان من الأفضل إنك متستخدمش كلمة المرصد لأن كلمة المرصد في البيان معناه الدقة ومعناه أن فيه واحد متابع».

وتابع: «المرصد شاف 3 دقائق و55 ثانية ومقدرش يشوف 4 دقائق و30 ثانية وبلاش يشوف الـ24 دقيقة، الحوار كاملا يعني لكن كان شاف 5 دقائق مثلا وكان ممكن إذا كان هناك الرصد الدقيق للسياق أنه يتعرض كاملا ولا يتم اجتزاؤه».

وتابع: «وإذا كان زي البيان اللي ظهر بإن حضرتك هتتقدم ببلاغات للنيابة فأنا بس أرجوك أنه مايتمش الاجتزاء وأنك تعرض الفيديو كاملا ومايتمش الاجتزاء ورمي الناس بالباطل».

«عامر»: غلطان أنك تقول إني أهنت الشعب المصري

وأوضح: «كل اللي بطلبه بس رجاء أن حضرتك لما تقدم أي نوع من اللي سميته غيض من فيض وأنا فعلا يعني برضه الحمد لله، قعدت بشتغل صحفي كتير فأعرف أكتب صياغة كويسة وكان ممكن اكتب لحضرتك صياغة أحسن من كده حقيقي لأنه لما تقدم هذا الغيض من فيض وتقول إنه شريف عامر بيهين الشعب المصري يبقى أنت راجل غلطان وأنا عمري ما كنت اتصور إني أكلم حد بهذا الشغل على الهواء مباشرة عمري».

ربيت عيالي خلاص وعلمتهم

واستطرد شريف عامر: «أنا راجل ربيت عيالي خلاص وعلمتهم وممكن أقعد في البيت ومعنديش أي مشكلة ولكن أقدر أرد وأدافع عن شرفي المهني وفاهم كويس قوي يعني إيه لغاية دلوقتي النزاهة المهنية وفاهمها كويس قوي وبمشي كل يوم على الإزاز وعلى الشعرة وده لأني بخدم اللي بيشوفني، وأنا مديون للي يشوفني لإني أعمل التزامي له مش هعرض لحضرتك فيديو اجتزأه ومش هقول معلومة أنا مش متأكد منها لأن أنا بكلم المشاهد وشغال عنده وبكلم المتلقي للمادة الإعلامية وشغال عنده».

وأضاف: «ممكن أغلط ويطلع اللي عنده معلومة الغلط بتاعي يصححها في التو واللحظة وأرجو بإن ما يسمى بلجان الرصد يكون شاف الكلام جه قبل كده بالنسبة لشريف عامر على مدى سنين طويلة أو على مدى تشرفي بوجودي على شاشة إم بي سي مصر».