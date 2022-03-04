أعرف أنواع القمامة بعد إقرار لائحة المخلفات.. منها البلدية والطبية

بعد إقرار رئس الوزراء القرار 722 لسنة 2022 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تم تحديد أنواع المخلفات وعدد من مصطلحات منظومة النظافة، ومنها المخلفات غير الخطرة وهى التي بحسب طبيعتها لا تحتوى على صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أوصناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم.

ومن المصطلحات التي تضمنتها اللائحة، هي «المخلفات البلدية» وهى الناتجة عن الأنشطة المنزلية سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، أو المخلفات المتولدة عن المحال أوالمنشآت التجارية ومخازن البضائع متضمنة مخلفات التعبئة والتغليف، أو المخلفات الناتجة عن المباني الإدارية الحكومية والشرطية والعسكرية أو غيرها من المخلفات من أي مصادر أخرى تكون مماثلة لمخلفات الأنشطة المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها.

مخلفات الهدم

كما أوضحت اللائحة «مخلفات الهدم والبناء» وهى التي ليس لها أي رد فعل كيمائي مثل المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري، أما «المخلفات الزراعية» فهي الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أوالحدائق والأشجار أوالناتجة عن تربية الحيوانات والطيور.

مخلفات حيوانية

وتطرقت اللائحة إلى المخلفات الحيوانية وهى الناتجة عن مزارع الدواجن وروث البهائم والأعلاف غير المستخدمة المتعلقة بمواد التغذية ومخلفات المسالخ الصلبة وشبه الصلبة والسائلة وأى حيوانات نافقة في مكان عام أومزرعة.

أما المخلفات الصناعية فهي الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية ولا تحتوى على مخلفات خطرة، أما منشآت معالجة المخلفات البلدية فهي مرافق تستخدم أفضل التقنيات المتاحة بأفضل الممارسات الفنية والبيئية المتعارف عليها لمعالجة المخلفات البلدية للاستفادة منها، والاستخدام الأمثل للموارد الأخرى من معدات وطاقه ومياه.

مخلفات خطرة

أما المخلفات الخطرة هي التي تحتوى على مكونات عضوية أو غير عضوية أومركبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أوالبيئة مثل المواد المعدية أوالقابلة للاشتعال أو الانفجار وخلافه.

والمخلفات الطبية فهي ناتجة عن منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي والعيادات الخاصة والبيطري ومعامل التحاليل الطبية.

وفيما يتعلق بمعالجة القمامة، أشارت لائحة المخلفات إلى أن كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدى إلى تغيير في طبيعة أو في مكونات المخلفات إذ يتم استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يسهل التخلص الآمن منها.