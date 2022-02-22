«شعراوي» يوجه بإزالة تراكمات القمامة التاريخية بالقاهرة خلال أسبوعين

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تعليمات لهيئة النظافة بالقاهرة التي تتولى نظافة المنطقتين الشمالية والجنوبية، وشركتي «ارتقاء وانفير وماستر» المسؤولتين عن نظافة أحياء المنطقتين الغربية والشرقية، بضرورة القضاء على تراكمات القمامة التاريخية الموجودة بأحياء القاهرة الأربعة، ووضع خطة الانتهاء منها خلال أسبوعين، وذلك في ضوء منظومة النظافة الجديدة، مع اتخاذ إجراء سريع لمنع إلقاء مخالفات البناء بالشوارع والميادين، وضبط أي سيارة تلقي الرتش ومخلفات الهدم بالشوارع، مع استمرار أعمال نظافة الشوارع والحفاظ على البيئة والحد من وجود أي تراكمات.

تقييم أداء شركات النظافة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال جولة متابعة منظومة النظافة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إن رضا المواطنين وتحسن مستوى النظافة هما المعيارين الأكثر أهمية لتقييم أداء عمل شركات النظافة بالقاهرة، وبالتالي توجد رقابة مستمرة ومتابعة من المحافظة على أعمال النظافة بالمناطق الحيوية والشوارع، واتخاذ إجراء ضد أي تقصير أو مخالفة، ومواجهة أي سلبيات على الفور طبقا للعقود الموقعة والالتزامات المالية.

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وأشار إلى التركيز على عملية الجمع السكني والتجاري للمخلفات بالأحياء للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة، مع التشديد على إلزام عمال النظافة بالزي الموحد المتفق عليه، وعدم التركيز على الشوارع الرئيسية والمناطق الخدمية فقط، إنما يتم أيضا الاهتمام بالشوارع الفرعية.

الإبلاغ عن المخالفات

بالنسبة لدور المواطنين في منظومة النظافة الجديدة، دعا «عبد العال»، المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة بالشوارع، والإبلاغ عن أي مخالفات، والتعاون مع شركات النظافة بالالتزام بمواعيد الجمع السكني، وعدم التخلص من الرتش في الشوارع، وإبلاغ شركة النظافة أو الهيئة حسب المنطقة عن أي مخالفات بناء للتعامل معها، مؤكدا أن أعمال النظافة مستمرة على أعلى مستوى.

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من جانبه، قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إنه يتم رفع المخلفات التي يتم رفعها يوميا من أحياء القاهرة تصل إلى 18 ألف طن، بالإضافة إلى التعامل مع التراكمات التاريخية من المخلفات.