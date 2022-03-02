إرشادات «التنمية المحلية» للارتقاء بمنظومة النظافة بالقاهرة

مع تطبيق منظومة النظافة الجديدة بأحياء محافظة القاهرة بواسطة هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة لتتولى مهام النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وأيضا مع تولي شركتي قطاع خاص لأعمال النظافة بأحياء المنطقتين الغربية والشرقية من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي وإزالة أي تراكمات أو مخلفات على الفور والعمل على نيل رضا المواطن، وجهت وزارة التنمية المحلية عدة توجيهات لمحافظة القاهرة للارتقاء بمنظومة النظافة وفق تقرير صادر عن الوزارة ومنها التركيز على المتابعة الدورية لأداء شركتي انفيروماستر وارتقاء بالأحياء التي يعملون بها.

إحكام السيطرة

وشددت وزارة التنمية المحلية على أهمية إحكام السيطرة وضبط أي سيارة مخالفة تلقي مخلفات البناء والهدم أو الرتش بالتنسيق واتخاذ إجراء قانوني بشأنها، والتركيز على الجمع السكني والتجاري للقمامة وإزالة مشكلات تراكم القمامة أولا بأول للعمل على تحسين البيئة والتنسيق المستمر بين الأحياء وهيئة النظافة والشركات المختصة لإزالة أي معوقات، مع إلزام المتعهدين ببنود التعاقدات وأي تجاوز يواجه بحزم وتصل العقوبة لحد إلغاء التعاقد.

مستوى النظافة

وأكدت على متابعة أرض الواقع بالأحياء لمعرفة مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة ورصد أي سلبيات والعمل على سرعة حلها، علاوة على وجود شركة ستدخل قريبا بأعمال الرقابة ووضع نظام إلكتروني لأعمال النظافة، والوصول بالجمع السكني للقمامة من الوحدات السكنية والتجارية لـ100% للقضاء على أي مخلفات والحفاظ على العاصمة نظيفة.

التراكمات التاريخية

وفيما يتعلق بالتراكمات التاريخية ببعض الأحياء، وجهت وزارة التنمية المحلية على إزالتها خلال الفترة المقبلة مع عدم السماح بإلقاء السيارات لمخلفات الرتش والبناء بالشوارع وإتاحة خدمة للمواطنين للتخلص من مخلفات البناء بواسطة هيئة النظافة وليس بالتصرف الفردى، مع استمرار أعمال تقييم الأداء والمحاسبة على أي تقصير مع العمل على انتشار عمال النظافة بالشكل الكامل وإلتزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية، والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منطقة.