رئيس «نظافة القاهرة»: جمع القمامة آليا.. ووداعا لظاهرة «العامل بمكنسة»

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة تتطور بشكل مستمر، ويجري الإستفادة من كل الخبرات العالمية من أجل وضع القاهرة فى مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بمستوى النظافة والتجميل والإنارة، مضيفا لـ«الوطن»، أنه يسعى للقضاء على ظاهرة «العامل بمكنسة»، الذي كان يجمع القمامة من شوارع وميادين القاهرة باليد، إذ سيكون التعامل آليا من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتطوير أداء العامل.

20 سيارة شفط مخلفات دفعة أولى

وأضاف أن هيئة النظافة بالقاهرة أدخلت 20 سيارة شفط مخلفات بتكلفة 13 مليون جنيه، ستعمل فى الحواري والأماكن الضيقة، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة واستمرار تحديث أسطول الهيئة، مشيرا إلى أن خطة الهيئة تهدف إلى ضم دفعة أخرى من سيارات شفط المخلفات خلال الفترة المقبلة، لدعم معدات أحياء المنطقتين الجنوبية والشمالية، مؤكدا أن شفاطات جمع المخلفات الجديدة تماثل الموجودة بدول العالم المتقدم.

وأكد «الشرشابي» أنه يجري تطوير الحاويات الكبيرة وتجهيزها للتعامل مع صناديق القمامة بالشوارع، كما تقوم سيارات شفط المخلفات بإلقاء ما تجمعه من مخلفات فى الحاويات الكبيرة، ومن المقرر أن تعمل سيارات شفط المخلفات خلال الفترة المقبلة فى شوارع القاهرة بعد انتهاء اجراءات المرور.

منافسة مع القطاع الخاص

وأوضح الشرشابى أن هيئة النظافة بالقاهرة، تطور من أسطولها فى إطار منظومة النظافة الجديدة، إذ تتولى الهيئة أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بينما تتولى شركتين من القطاع الخاص أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية، مما يخلق نوعا من التنافس بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل الصالح العام، والارتقاء بمنظومة النظافة.

عامل النظافة

وشدد على أهمية دور عامل النظافة والإنارة والتجميل، وبالتالي لابد من تقديم الدعم الكامل له، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة الاستعانة بماكينات لقص وتهذيب الأشجار بدلا من تسلق العمال وتعرضهم للخطر، علاوة على تطوير أعمال الإنارة بالإستعانة بكشافات جديدة فى شارع صلاح سالم على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الجزر الوسطى لتكون واجهة مشرفة لمدخل مطار القاهرة.

الورش الإنتاجية

وفى إطار الدور الذى تقوم به الورش الإنتاجية، أوضح «الشرشابي» أن الهيئة بصدد الاتفاق مع وزارة التعليم العالى لفتح باب التدريب لطلاب المعاهد على الأعمال والحرف التى تقوم بها الورش الإنتاجية لإكسابهم خبرات تساعدهم فى دخول سوق العمل، كما سيتم التدريب على قيادة معدة الجليندر لمن يرغب فى ذلك.

وأوضح أن الهيئة بدأت فى توفير ملايين الجينهات من خلال اجراء أعمال الصيانة للمعدات وأسطول الهيئة داخل الورش، بواسطة فنيين من أبناء الهيئة والاكتفاء بشراء قطع الغيار فقط.