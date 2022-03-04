سعر اليورو اليوم الجمعة 4-3-2022.. مستقر محليا ومتراجع عالميا

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 4-3-2022 في مصر، استقرارا في البنوك المصرية، بعد فترة من تراجعه فى كافة البنوك، إذ يعد من أبرز العملات الأوروبية التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، وفق آخر تحديث للبنوك أمس الخميس.

وانخفض سعر اليورو مقابل الدولار، أمس الخميس بنسبة 3%، إذ ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، وبنسبة ترواحت بين 0.3 % و97.604، وكان المؤشر قفز من قبل ليحقق 97.834 %، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2020.

وجاء بنك التعمير والإسكان في المركز الأول بقائمة أفضل البنوك في بيع اليورو للمواطنين، وذلك بسعر 17.5266جنيه، فيما احتل البنك المركزى صدارة قائمة أفضل البنوك في الشراء، وسجل سعر شراء اليورو اليوم، 17.4938 جنيه.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ونقدم لكم فيما يلي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بيعًا وشراءً، بعد استقراره فى كافة البنوك المصرية:

- سجّل سعر اليورو في بنك مصر17.507 جنيهات للبيع مقابل 17.346 جنيها للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي 17.5488 جنيها مقابل 17.3221 جنيها للشراء.

- بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB، سعر 17.529 جنيها مقابل 17.368 جنيها للشراء.

- وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية 17.529 جنيها مقابل 17.343 جنيها للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك السويس 17.529 للبيع مقابل 17.368 للشراء.

- وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوناني 17.537 مقابل 17.348للشراء.

- سعر اليورو اليوم في «ميد بنك» 17.708 للبيع مقابل 17.503 للشراء في «ميد بنك».

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

وواصل سعر بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية، تراجعه اليوم الجمعة 4-3-2022، مقارنة بأمس الخميس، كما يلي:

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.13.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي 4.04.

- سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي 0.334.

- سعر بيع اليورو مقابل الدولار 1.10.

- سعر بيع اليورو مقابل الين الياباني 127.25.