سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-3-2022 في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة، 4- 3 -2022، في البنوك المصرية، وسط حالة من الهدوء فى حركة البيع والشراء وتوقع على الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، في تصريحه لـ«الوطن»، حدوث انتعاشة مرتقبة فى الطلب على الريال السعودي بسبب عمرة شعبان .

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-3-2022 في مصر، في بنك مصر سعر 4.1825 جنيه، كما بيعت العملة السعودية في البنك الأهلي اليوناني بسعر 4.1804 جنيه، كأفضل بنك يشتري منه المواطن الريال السعودي.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الجمعة، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

وسجّل سعر بيع الريال السعودي اليوم، في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، وبيع في بنك المشرق بسعر 4.202 جنيه، مقابل 4.174 جنيه للشراء، وسجل سعره في بنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه للبيع، وعرضت العملة السعودية للبيع بسعر 4.200 جنيه، مقابل 4.177 جنيه للشراء في بنك CIB.

فيما عُرض الريال السعودي للبيع بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، ، وسجل نحو 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء في بنك الإسكندرية، كما بيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي أمام عدد من العملات

واستقر سعر بيع الريال السعودي اليوم أمام عدد من العملات اليوم، وبيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بسعر 3.75 ريال، فيما بيع مقابل اليورو بسعر 4.16 ريال، وبيع مقابل الفرنك السويسري بسعر 4.08 ريال، فيما بيع الين الياباني بسعر 0.032 ريال، وسجل سعر 0.59 ريال مقابل اليوان الصيني وعرض أمام الجنيه الإسترليني بسعر 5.03 ريال.