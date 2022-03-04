مصدر: تسيير رحلات طيران لإجلاء السياح «الأوكران» للدول الأوربية

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والأثار، أنّ الأيام المقبلة ستشهد بدء تسيير رحلات من مطاري شرم الشيخ والغردقة لنقل السياح الأوكران العالقين بمصر، بعد انتهاء إجازاتهم وحالت ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا دون عودتهم إلى وطنهم.

ولفت إلى التنسيق بين وزارات «السياحة والخارجية والطيران المدني»، والسفارة الأوكرانية بمصر لاختيار الدول الأوربية التي سيتم نقل السياح الأوكران إليها، لافتا إلى أنّ قرار عودتهم جاء برغبة من الجانب الأوكراني.

26 ألف سائح أوكراني في مصر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ عدد السياح الأوكران المتواجدين بالمنشآت الفندقية في المدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء يُقدر بنحو 26 ألف سائح، مشيرا إلى أنّ هناك عدد قليل من السياح الأوكران غادروا مصر على نفقتهم الخاصة خلال الأيام الماضية إلى بعض الدول الأوربية التي فتحت أبوابها لاستقبالهم، موضحا أنّ وزارة السياحة والآثار طالبت الفنادق المستضيفة، بحسن معاملتهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بما يتوافق مع سمعة مصر السياحية.

السياحة تتحمل جزءا من إقامة السياح العالقين بالفنادق

وأشار المصدر إلى أنّ صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة والأثار أعلن عن تحمله جزءًا من تكلفة الإقامة والوجبات للسياح العالقين المقيمين بفنادق فئة الـ 3 نجوم في حدود ما يعادل 10 دولارات أمريكي للفرد في الليلة الواحدة، مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظير إقامته بالفندق.

وأكد المصدر أنه بالنسبة للسياح العالقين والمقيمين بفنادق فئة 4 و5 نجوم ، فقد تم تخييرهم ما بين نقلهم إلى فندق آخر فئة 3 نجوم مع تحمل صندوق السياحة جزءا من تكلفة الإقامة والوجبات في حدود 10 دولارات للفرد يوميا، أو استمرار إقامتهم بالفندق مع منحهم سعر تفضيلي متميز لا تتجاوز قيمته السعر الذي تعاقدوا به عند قدومهم لمصر .