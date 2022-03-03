«السياحة» تتحمل إقامة السياح الأوكران بالفنادق بشروط.. تعرف عليها

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بخصوص استمرار إقامة السائحين العالقين الذين حالت ظروف الطيران - بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا - دون عودتهم إلى بلادهم والمنتهية برامجهم السياحية بالفنادق المصرية، فإنه تقرر بالنسبة للسياح المقيمين في فنادق فئة 3 نجوم الاستمرار في استقبال النزلاء العالقين مع تقديم 3 وجبات ومشروبات خفيفة يوميا، على أن يتحمل صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة والآثار جزءا من تكلفة الإقامة والوجبات في الفنادق في حدود ما يعادل 10 دولارات أمريكي للفرد في الليلة الواحدة، مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظير إقامته بالفندق، علما بأن التمويل سيتم من الصندوق بشكل سريع.

نقل السياح المقيمين بفنادق 4 و5 نجوم إلى فنادق 3 نجوم

وأضاف خلال المنشور رقم 45 لسنة 2022 الذي تم تعميمه اليوم على جميع فنادق محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر تحت شعار «هام وعاجل» أنه بالنسبة للنزلاء العالقين المقيمين بفنادق فئة 4 و5 نجوم فإنه سيتم تقديم عرضين لهما الأول هو استمرار إقامتهم بالفندق مع منحهم سعر تفضيلي متميز لا تتجاوز قيمته السعر التعاقدي في ذات الفندق في حالة الوفود عن طريق منظم الرحلات أو بالسعر المحجوز به الفندق عبر أي وسيلة أخرى قبل حدوث الأزمة، أما العرض الثاني فهو نقل النزلاء بمعرفة شركة السياحة الجالبة لهم «في حال كانوا مجموعات» إلى فندق آخر فئة 3 نجوم، والذي سيتحمل تكلفته صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة والآثار، وذلك وفقا للجداول المعتمدة من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية في هذا الشأن مع الوضع في الاعتبار استمرار حسن المعاملة حرصا على سمعة مصر السياحية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أنه في حال انتقال النزلاء العالقين لفنادق فئة 3 نجوم فإنه يرجى التنسيق مع منظمي الرحلات المعنيين ومكتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظة وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات السياحة.