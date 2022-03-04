بدء التصويت في انتخابات المهندسين 2022 على 3 مراكز منها النقيب العام

بدأت في العاشرة صباح اليوم عملية التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022، وتستمر حتى السابعة مساء، وذلك على ثلاث مراكز نقابية هي النقيب العام من بين 22 مرشحا، و11 عضوا من الأعضاء المكملين، والإعادة على منصب رئيس نقابة فرعية في 13 محافظة من بين 25 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية حسم الانتخابات فيها 12 مرشحا في المرحلة الأولى التي جرت الجمعة الماضية.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

ومن المقرر أن يتم التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 في ثلاث ورقات الورقة الأولى لاختيار النقيب العام، نقيب مهندسي مصر «يتم اختيار مرشح واحد فقط»، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كل الشعب على مستوى الجمهورية.

أما الورقة الثانية فهي لاختيار الأعضاء المكملين «العدد المطلوب هو 11 عضوا»، ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كل الشعب على مستوى الجمهورية، والمطلوب اختيار عضو مكمل طبقاً للشكل الآتي:

عدد 2 عضو مكمل عن كل شعبة من الشعب الأربعة «كهرباء، مدني، عمارة، مكيانيكا»، بإجمالي 8 أعضاء مكملين، بينما يتم اختيار عضو مكمل واحد فقط عن كل شعبة من الشعب الثلاث «كيميائية ونووية، تعدين وبترول، غزل ونسیج» ليصل إجمالي الأعضاء المكملين في جميع الشعب السبعة إلى 11 عضوا مكملا.

جولة الإعادة في انتخابات المهندسين

وتختص الورقة الثالثة بجولة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية «إن وجدت» لاسيما وأن هناك 12 نقابة فرعية من أصل 25 حسمت مقعد النقيب الفرعي وتجرى الإعادة في 13 نقابة أخرى، وفي حالة النقابات الفرعية التي بها إعادة على منصب رئيس النقابة يتم اختيار مرشح واحد فقط ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كل الشعب ولكن المقيدين بالنقابة الفرعية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 قد أعلنت الإثنين الماضي نتائج المرحلة الأولى التي جرت الجمعة الماضية 4 مارس، وذلك على مستوى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية في المحافظات الآتية:

القاهرة بين هشام أبو سنة وحسام الدين حسن عفيفي، الجيزة بين إبراهيم سراج الدين ومحمد الفحام، الإسكندرية بين هشام سعودي وسمر محمود سامي، الغربية بين تامر الكرامي وأماني هاشم، المنوفية بين شبل ضحا وأشرف عبدالمنعم، دمياط بين شريف كامل الدسوقي، وعوض محمد عوض، الفيوم بين هشام والي مؤمن وجمال سيد عبد الواحد، أسيوط بين الهيثم عبد الحميد وأسامة أنور حسين، الوادي الجديد بين ياسر همر بخيت ومجدي حسن علي محمد، سوهاج بين حسام الدين سعد سالم وايمن محمد حسن، قنا بين محمود أبو زيد وعبد الفتاح هاشم، الأقصر بين محمد علي محفوظ وأسعد محمد، أسوان بين محمد عباس سلطان وأسامة فهمي محمد.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة المقبل 11 مارس ومخصصة للإعادة على منصب النقيب العام حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات الحضور على مستوى الجمهورية اليوم، حيث من المقرر بدء فرز الأثوات عقب غلق باب التصويت في السابعة مساء.