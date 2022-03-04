بدء التسجيل في عمومية «الصحفيين» لاعتماد الحساب الختامي وميزانية النقابة

بدأت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة 3 مارس 2022 علمية التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وذلك للمقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، إعمـالا لنص المواد «33»، «34»، «35» من قانــون النقابـــة «76 لسنة 1970م».

الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حسبما أعلن مجلس النقابة في دعوته للأضاء ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2021م.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2021 حتى فبراير 2022م.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2020م، وكذلك للسنة المنتهية في 31/12/2021م وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2022م، وما يستجد من أعمال.

النصاب القانوني

ويشترط لاكتمال النصاب القانوني وفقا لقانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 بحضور نصف عدد الأعضاء +1، ويمكن المد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، تنعقد الجمعية العمومية، أما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين، يوم 18 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني حينها بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى.

ميزانية نقابة الصحفيين

وكانت الجمعية العمومية قد قررت في اجتماعها الأخير مارس 2021 رفض اعتماد الميزانية السابقة وإعادتها لـ مجلس النقابة لتعديلها في سابقة تاريخية، كما صدر قرار المجلس بالموافقة على عرض الميزانيتين على الجمعية العمومية على أن ترفق بها جميع الملاحظات التي سلمت بالفعل بشكل رسمي لمجلس النقابة أمس الأول بحسبما أعلن محمود كامل عضو مجلس النقابة، الذي قال في بيان إنه فوجئ بإرسال الميزانية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية دون أن يرفق بها ملاحظاتنا وفقا لقرار المجلس السابق، «وبناء عليه نخطر الجمعية العمومية بما حدث على أن نعلن جميع ملاحظاتنا لاحقا»، بحسب تعبيره.