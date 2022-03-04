أمل علم الدين لـ«تايم»: جورج كلوني ملهم وداعم بشكل لا يصدق

في عددها الخاص تحت عنوان «نساء العام»، سلطت مجلة «تايم» الأمريكية الضوء على 12 سيدة استثنائية يعملن على خلق عالم أكثر مساواة، إذ كرمت المحامية اللبنانية أمل علم الدين زوجة النجم جورج كلوني، بالإضافة إلى كاسي موسجريفز، والممثلة كيري واشنطن، والشاعرة أماندا جورمان، والبطلة الأولمبية أليسون فيليكس، ومهندسة البرمجيات تريسي تشو، والصحفية زهراء جويا.

وفي حوارها مع «تايم»، قالت أمل علم الدين إنها تعمل بجهد كمحامية لحقوق الإنسان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توأمها البالغ من العمر 4 سنوات، ألكساندر وإيلا من زوجها النجم جورج كلوني: «مع كل شيء يحدث اليوم أريد منحهم إجابة جيدة عندما يسألونني عما كنت أفعله»، مؤكدة أن عائلتها هي التي تحقق لها التوازن بعملها الشاق في الكثير من الأحيان.

أمل علم الدين تتحدث عن علاقتها بزوجها جورج كلوني

«كان الزواج رائعًا».. هو الوصف الذي أطلقته محامية حقوق الإنسان على جورج كلوني الذي تزوجته في عام 2014، إذ تحدثت عن علاقتهما سويا: «زوجي شريك ملهم وداعم بشكل لا يصدق، ولدينا منزل مليء بالحب والضحك، إنه فرحة تفوق أي شيء كنت أتخيله، أشعر أنني محظوظة للغاية لأنني وجدت حبًا كبيرًا في حياتي، وأن أكون أما».

المحامية تنتقد التركيز على زوجها وأطفالها أكثر من عملها

وبينما يركز الجمهور على زوجها وأطفالها أكثر من عملها، تأمل «علم الدين» أن تستغل هذا الاهتمام لتسليط الضوء على ما هو مهم، على حد تعبيرها، إذ تتمنى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالفعل: «نظرًا لأنني لا أستطيع التحكم في الأمر فإن أسلوبي يقتصر على عدم الخوض فيه، ومتابعة عملي وحياتي».

وكان جورج كلوني، طالب في وقت سابق، الصحف ووسائل الإعلام بعدم نشر صور أطفال المشاهير وأبنائه مما قد يتسبب في التأثير على أمنهم وسلامتهم، على حد قوله، وقال في بيان صحفي أصدره إن نشر صورة أطفاله قد يعرضهم للخطر بسبب طبيعة عمل أمل علم الدين: «طبيعة عمل زوجتي تجعلها تواجه الجماعات الإرهابية ومحاكمتها ونحن نتخذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات للحفاظ على أمان عائلتنا، لا يمكننا حماية أطفالنا إذا وضع أي مطبوع صورهم على غلافه».