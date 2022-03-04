تحرير 2519 محضرا تموينا خلال شهر في سوهاج

حررت مديرية التموين في سوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة والطب البيطري وإدارة مباحث التموين والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، 2519 محضر مخالفة تموينية خلال شهر فبراير الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات التموينية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

السيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

2040 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر

من جانبه، قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2040 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الشهر، و479 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات عدم الإعلان عن الاسعار، ونقص وزن، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، واستيلاء على مواد تموينية، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر، وانتهاء صلاحية.

توافر الدقيق بالمخابز والمستودعات

وأشار وكيل وزارة التموين إلى استقرار الحالة التموينية، وتوافر الدقيق بالمخابز والمستودعات، والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز، والمواد البترولية بمحطات تموين السيارات بدائرة المحافظة، مؤكدا على استمرار الحملات على المخابز والمطاعم والمخازن في شتى أنحاء النجوع القرى والمراكز والمدن بالمحافظة.