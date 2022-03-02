جامعة سوهاج: إعفاء متحدي الإعاقة من رسوم المؤتمر العلمي السابع

أعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين «الدولي الثاني» بجامعة سوهاج، خلال الاجتماع الذي تم عقده بالأمس، عن إعفاء الباحثين من ذوي الإعاقة من دفع رسوم المشاركة في المؤتمر الذي سوف تقام فعالياته بعد غد بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

دعم وتشجيع ذوي الإعاقات

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وقال إن الجامعة تسعى باستمرار نحو دعم وتشجيع ذوي الإعاقات للمشاركة في الفعاليات العلمية المختلفة.

إعفاء الباحثين ذوي الإعاقات المختلفة من رسوم المشاركة

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إنه سيتم إعفاء الباحثين ذوي الإعاقات المختلفة من رسوم المشاركة سواء كان الباحث متحدثا أو معلقا أو مستمعا، وذلك في إطار تشجيع ودعم شباب الباحثين ليكونوا قادرين على مشاركة أقرانهم على المستوى المحلي والقومي والعالمي.

نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالكلية

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع كل من الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة أماني أبو القاسم منسق المؤتمر، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور أحمد الكردي مدير تحرير المجلة العلمية للمؤتمر، والدكتورة رهام فاروق مسئول اللجنة التسويقية بالمؤتمر، وابتسام عابدين مدير عام العلاقات العامة والاعلام، علي أبو الري مدير عام إدارة الدراسات العليا، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بجامعة سوهاج.