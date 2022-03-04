خام الحديد الصيني يسجل أكبر ارتفاع أسبوعي خلال عامين بسبب حرب أوكرانيا

ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد القياسي في الصين، اليوم الجمعة، لتسجل أكبر مكاسب أسبوعية لها خلال أكثر من عامين عند نحو 20%، بفعل مخاوف تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ووسعت العقود الآجلة لخام الحديد الأكثر تداولًا في بورصة «داليان»، الصينية للسلع، لتسليم مايو، المكاسب إلى الجلسة الخامسة على التوالي، وانتهت بنسبة 2.8٪ عند 813 يوان (نحو 128.65 دولارًا) للطن، وارتفعت بنسبة 5.7٪ إلى 836 يوان في وقت سابق من الجلسة.

مكاسب أسبوعية مرتفعة

وسجلت العقود الآجلة لخام الحديد القياسي مكاسب أسبوعية بنسبة 19.4٪، وهي أكبر نسبة منذ الأسبوع المنتهي في 21 فبراير 2020، لتعوض خسائرها منذ 11 فبراير، عندما كثفت الحكومة الصينية إجراءات لكبح جماح أسعار المواد الخام.

وتعد أوكرانيا وروسيا من أهم المصادر لمكونات الحديد في العالم، في ظل تزايد الشكوك حول المدة التي سيستغرقها الصراع في أوكرانيا، وسط توقعات بتقلبات حادة في أسعار خام الحديد على المدى القريب.

وأظهرت البيانات التي جمعتها شركة «ستيل هوم»، الاستشارية أن خام الحديد الفوري ارتفع بنسبة 62٪ لتسليمه إلى الصين بقيمة 6.5 دولارًا مسجلا 154 دولارًا للطن أمس الخميس.

وقفزت أسعار الفولاذ المقاوم للصدأ في بورصة «شنغهاي»، للعقود الآجلة للتسليم في أبريل بنسبة 4.7٪ إلى 18775 يوانًا للطن، ما جاء بعد تعطل الإمدادات في معدل النيك، الذي تعد روسيا هي المورد الرئيسي له في العالم.

زيادة حديد التسليح

وارتفع حديد التسليح بنسبة 0.3٪ عند 4901 يوان للطن، في حين تراجعت لفائف الصلب المدرفلة على الساخن المستخدمة في قطاع التصنيع بنسبة 0.02٪ إلى 5210 يوان للطن.

وقال بنك الاستثمار العالمي «كريدي سويس»، إن الطلب العالمي على الصلب سيرتفع موسمياً في الربع الثاني بسبب الأحداث الجيوسياسية وتضخم أسعار المواد الخام والطاقة.