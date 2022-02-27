أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق.. تبدأ من 1250جنيها

خلال الساعات الأخيرة، زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، اليوم، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها مواد البناء يوميًا، بسبب آليات العرض والطلب في السوق، التي تتغير بين لحظة وأخرى.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، أسعار الحديد والاسمنت بالإضافة إلى باقي مواد البناء في الأسواق، اليوم، وفق تصريحات خاصة من شعبة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار الأسمنت اليوم

وقال أحمد الزيني في تصريحات لبوابة «الوطن» إن أسعار الاسمنت تراوحت ما بين 1250 جنيهًا إلى 1320 جنيهًا، وجاءت تفاصيل الأسعار للطن كالآتي:

الشركة العربية للاسمنت للمسلح وصل سعر الطن نحو 1300 جنيه، بينما النصر 1270 جنيهًا.

أسمنت المنيا وصل الطن لـ1250 جنيهًا.

أسمنت وادي النيل سجل 1260 جنيهًا.

لافارج للأسمنت سجل 1280 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي سجل 1320 جنيهًا.

أسمنت حلوان 1280 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم

وبحسب الزيني تراوح سعر طن الحديد اليوم ما بين 14900 جنيه إلى 15300 جنية، وجاءت تفاصيل الأسعار للطن كالآتي:

حديد عز 15300 جنيه، وهو الأعلى بالأسواق.

حديد بشاي 15250 جنيهًا.

حديد العتال 15200 جنيه.

حديد سرحان 14900 جنيه.

حديد المراكبي 14900 جنيه.

حديد المصريين 15200 جنيه.

حديد المعادي 14900 جنيه.

حديد العشري نحو 14900 جنيه.

حديد مصر ستيل نحو 14900 جنيه.

أسعار مواد البناء

واستقرت أسعار مواد البناء الأخرى، إذ سجل سعر طن الجبس ما بين 580 جنيهًا إلى 850 جنيهًا، ليسجل سعر الطب في جبس سيناء نحو 850 جنيهًا، والعامرية 650 جنيهًا، والسويس 580 جنيهًا، والدولية 710 جنيهًا، والمعمار نحو 690 جنيهًا، وجبس مصر سيناء نحو 650 جنيهًا.